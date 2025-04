Das Serviceangebot soll ein größeres sein, wenn die Sparkasse Zollernalb ihre Geschäftsstelle in der Raidenstraße schließt und ihre Geschäftsstelle in den Sonnenstraße modernisiert.

Am Freitag, 9. Mai, wird die Geschäftsstelle Raidenstraße bis 12 Uhr offen sein – danach ist sie Geschichte. Ab Montag, 12. Mai, stehen alle gewohnten Geld- und Serviceleistungen in der Sonnenstraße zur Verfügung – ergänzt durch zahlreiche neue Möglichkeiten, wie die Sparkasse Zollernalb versichert: „Mit der Verlagerung schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden ein modernes, zukunftsfähiges Umfeld für ihre Bankgeschäfte. Gleichzeitig bündeln wir unsere Kräfte an einem zentralen Standort mit deutlich erweitertem Serviceangebot“, erklärt Vorstandsvorsitzender Markus Schmid.

Geschäftsstelle wurde Monate lang renoviert

In den vergangenen Monaten sei die Geschäftsstelle in der Sonnenstraße umgebaut und technisch auf den neuesten Stand gebracht worden. Neben den gewohnten Geldautomaten stünden dort künftig zusätzliche Selbstbedienungsgeräte zur Verfügung – darunter ein Münzrollenautomat sowie ein Münzzählautomat. Damit könnten Bargeldgeschäfte schnell und bequem erledigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Anforderungen steigen

Das neue Konzept sei den steigenden Anforderungen an Flexibilität, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit geschuldet. Darüber hinaus stünden drei Beratungstheken für alle Sparkassenkunden zur Verfügung, unabhängig von Öffnungszeiten, 500 Meter von der Raidenstraße entfernt.

Auch Mit Handicap gut nutzbar

Matthias Kleiser, Leiter des Bereichs Finanzen und Dienstleistungen der Sparkasse Zollernalb, ist verantwortlich für das Kundengeschäft in den Geschäftsstellen: „Es ist eine Geschäftsstelle entstanden, die auch Menschen mit Handicap gerecht wird. Die Theken sind barrierefrei und höhenverstellbar.“ Dafür, dass Kunden ihre Bankgeschäfte einfach, komfortabel und sicher erledigen könnten – unabhängig von Öffnungszeiten – „schaffen wir mit der erweiterten Selbstbedienungszone in der Sonnenstraße die idealen Voraussetzungen“, so Kleiser.

Digitalisierung und persönliche Nähe sollen weiter Hand in Hand gehen: In der Sonnenstraße stünden weiterhin persönliche Ansprechpartner zur Verfügung – ergänzt durch digitale und selbstbestimmte Zugangswege. Neben der klassischen Abwicklung aller Geld- und Servicegeschäfte könnten die Kunden „auf ein breites Expertenwissen vor Ort zugreifen“, so Schmid. In der Sonnenstraße sich auch das Finanz-Center und der Bereich Firmenkunden und Baufinanzierung ansässig. Berater klären dort die komplexeren Finanzfragen nach Terminabsprache, auch außerhalb der Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten in der Sonnenstraße bleiben unverändert.