Sparkasse Pforzheim Calw: Es gibt einen Boom bei der Baufinanzierung

Die Sparkasse Pforzheim Calw will ihre Kundschaft durch wirtschaftlich schwierige Zeiten bringen.
Im gewerblichen Bereich gelte es, „möglichst viele Akteure auf dem Feld zu halten“, sagte Vorstandsvorsitzender Sven Eisele bei der Präsentation der vorläufigen geschäftlichen Entwicklung am Freitag in Pforzheim. „Wir gehören nicht zu denjenigen, die sich vom Acker machen, wenn die Sonne nicht mehr scheint“, betonte der Sparkassenchef. Da gehe es auch um Arbeitsplätze in der Region und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Wir müssen zwar auch unser Geld verdienen, wir sind aber keinen Aktionären verantwortlich, die eine möglichst hohe Dividende sehen wollen“, sagte Eisele.