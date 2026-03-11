Sparkasse Offenburg zieht Bilanz: Bankmitarbeiter vereiteln 2025 Betrug in sechsstelliger Schadenshöhe

Die Sparkasse Offenburg/Ortenau ist „sehr zufrieden“ mit dem Geschäftsjahr 2025. Insgesamt sieht sich die Bank gut aufgestellt – Sorgen bereiten Betrugsfälle.
„Insgesamt gesehen sind wir sehr zufrieden“, eröffnete Jürgen Riexinger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Offenburg/Ortenau, die Bilanzpressekonferenz am Mittwochmittag. Gemeinsam mit dem stellvertretende Vorstandsvorsitzenden Alexander Meßmer und Vorstandsmitglied Nicole Dietl präsentierte er die Zahlen des vergangenen Jahres. Im Vergleich zur Bilanz 2024 – vor einem Jahr präsentierte das Trio „richtig, richtig gute Zahlen“ – fällt das Fazit etwas verhaltener aus.