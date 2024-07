Die Azubis haben das Ruder in der Hand

Sparkasse in Schwenningen

1 Nach den ersten Tagen der Azubi-Geschäftsstelle der Sparkasse Schwarzwald-Baar in der Hauptstelle am Schwenninger Bärenplatz ziehen an der Strandbar Projektleiterin Lena-Barbara Schmidt (von links), die stellvertretende Marktbereichsleiterin Sonja Vasiljevic, Sparkassendirektor Jürgen Jauch und die Auszubildenden Jemina Dengler und Jana Kuskin eine positive Zwischenbilanz. Foto: Jochen Schwillo

Zwei Wochen lang haben die Auszubildenden der Sparkasse Schwarzwald-Baar das Sagen in der Geschäftsstelle am Schwenninger Bärenplatz. Bis zum 19. Juli sind 25 angehende Bankkaufleute für sämtliche Geschäfte zuständig.









Unter dem Motto „Einmal um die Welt“ nehmen derzeit die Auszubildenden die Kunden in der Hauptstelle an der Harzerstraße mit auf eine Reise. Erkennbar sind die Azubis an lockerer Kleidung.