Sparkasse in Rottweil

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag einen Geldautomaten in Rottweil angefahren und ist geflüchtet.









Link kopiert



Gegen 00.55 Uhr wurde eine Beschädigung am Drive-In-Geldschalter der Sparkasse Rottweil in der Mittelstadtstraße gemeldet. Ein Autofahrer hatte laut Polizei das Metallgehäuse des Geldschalters gestreift und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht.