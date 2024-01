Für die Kunden der Sparkasse Zollernalb stehen in Hechingen einige Änderungen an. Was genau die Verbraucher dazu wissen müssen, haben wir hier zusammengestellt.

Über die anstehenden Veränderungen berichtet die Sparkasse Zollernalb in einer Pressemitteilung. Demnach wird am 7. März im Hechinger Schloss wieder eine klassische Filiale eingerichtet. Darüber hinaus schließt die Geschäftsstelle in Hechingen-Stetten ab 23. Februar.

Finanz-Center seit 2020 Im Sommer 2020 hatte die Sparkasse ihre damalige Geschäftsstelle Hechingen-Schlossplatz demnach in ein Finanz-Center umgewandelt. Es gab seither einen Selbstbedienungsbereich und einen nur noch eingeschränkten Service.

Gründe für Entscheidung Für den täglichen Bankenservice mussten die Kunden fortan in die Geschäftsstelle an der Gammertinger Straße. „Diese neue Situation war für die Kunden nicht immer nachvollziehbar“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Unsere Kunden erwarten, dass, wo Sparkasse draufsteht, man auch den Service der Sparkasse erhält. Die damalige Entscheidung war aus heutiger Sicht nicht optimal. Das revidieren wir nun“, erklärt Markus Schmid, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Zollernalb. Zu groß wäre der Kundenansturm in der Gammertinger Straße.

Als „richtig“ wird in der Pressemitteilung hingegen die Entscheidung beschrieben, im Hechinger Schloss, ein Finanz-Center zu etablieren, um dort komplexe Finanzfragen durch Spezialisten umfassend klären zu können. Das Finanz-Center Hechingen werde daher im Schloss bleiben, zumal die Sparkasse dort in die Modernisierung der Räume und in den Brandschutz investiert hatte.

Mit der künftigen Geschäftsstelle im Hechinger Schloss erhalten Kunden dort wieder Basisleistungen an drei Beratungstheken. Der Selbstbedienungsbereich wurde in den Vorraum des Schlosses verlegt.

Unterstadt-Geschäftsstelle Wie geht es weiter mit der Filiale an der Gammertinger Straße? „Damit werden wir die Situation in der Gammertinger Straße entzerren“, erklärt Schmid. Die Räumlichkeiten in der Gammertinger Straße seien allerdings für modernes Bankengeschäft nicht optimal. „Deshalb sind wir aktuell auf der Suche nach einem neuen Standort in der Hechinger Unterstadt“, stellt Schmid klar.

Filiale in Stetten schließt Die Geschäftsstelle Hechingen-Stetten wird ab 23. Februar 2024 geschlossen. Die SB-Terminals und der Geldautomat werden noch ein paar Tage länger in Betrieb sein, bis der Service im Schloss öffnet (bis voraussichtlich 7. März 2024). Die nächstgelegenen Geldautomaten und SB-Terminals befinden sich in den Geschäftsstellen Bisingen, Gammertinger Straße und Hechingen-Schlossplatz sowie in den SB-Geschäftsstellen am Obertorplatz, in der Ermelesstraße sowie in der Schillerstraße.

Wenige Kunden Die Sparkasse analysiere stetig die Entwicklung und Auslastungen ihrer Geschäftsstellen. Deshalb sei es zur Wieder-Eröffnung der ehemaligen Geschäftsstelle im Schloss gekommen.

Gleichzeitig sei bei der Analyse die Geschäftsstelle in Hechingen-Stetten in den Fokus gerückt. Sie zähle zu den Kleinstgeschäftsstellen und wird inzwischen wenig frequentiert. Zudem sei der Fachkräftemangel bei der Sparkasse Zollernalb spürbar: „Es wird für uns immer schwieriger, offene Stellen zu besetzen – insbesondere in kleinen Ortschaften“, weiß Schmid zu berichten. Deshalb seien in den Kleinstgeschäftsstellen wie in Hechingen-Stetten verkürzte Öffnungszeiten eingeführt worden. „Nur so konnten wir den Betrieb in Stetten überhaupt aufrechterhalten und an anderen Standorten eine verlässliche Besetzung ermöglichen“, erklärt Markus Schmid.

Die Wiedereröffnung der Geschäftsstelle im Schloss, rund 2,5 Kilometer (mit dem Auto) entfernt, habe nun eine gute Möglichkeit geboten, beide Standorte zentral in der Hechinger Oberstadt zusammenzulegen.

Was Kunden noch wissen sollten

Öffnungszeiten

Das sind die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle der Sparkasse Hechingen-Schlossplatz: Geöffnet wird montags, dienstags und freitags von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 9 bis 12 Uhr.

Digitale Geschäftsstelle

Für Senioren ab dem 65. Lebensjahr und Menschen mit Handicap bietet die Sparkasse ihren Bargeldservice an und liefert Bargeld kostenlos nach Hause. Dazu muss man die „Digitale Geschäftsstelle“ unter 07433 / 1 30 anrufen, montags bis freitags, 8 bis 18.30 Uhr.