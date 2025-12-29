Gelsenkirchen: Loch im Tresorraum löst Ansturm besorgter Bankkunden aus

Die Täter sind unerkannt entkommen. Im Keller einer Bank in Gelsenkirchen bleibt ein großes Loch im Tresorraum zurück. Die Stimmung vor der Bank ist aufgeheizt, Kunden bangen.
Ein gewaltiges Loch im Tresorraum und durchsuchte Schließfächer haben große Sorgen bei zahlreichen Bankkunden in Gelsenkirchen hervorgerufen. Kurz nach dem Bekanntwerden des spektakulären Einbruchs sind schätzungsweise 200 Personen zu der betroffenen Sparkassen-Filiale im Gelsenkirchener Stadtteil Buer gekommen, um nähere Informationen zu bekommen, wie ein dpa-Reporter schildert.