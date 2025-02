Sparideen im Kreis Calw: Der Zulassungsstelle Nagold droht die Schließung

1 In Nagold betreibt der Landkreis Calw in seiner Außenstelle eine Kfz-Zulassungsstelle. Foto: Heiko Hofmann

Fast 18 000 Kunden kamen 2024 in die Kfz-Zulassungsstelle nach Nagold. Das sind nur 4000 weniger als in der Zentrale im Calwer Landratsamt. Und doch droht der Außenstelle in Nagold die Schließung.









Link kopiert



Am Montag tagt der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss des Calwer Kreistags. Einer der zu beratenden Punkte: Die Außenstelle der Kfz-Zulassung in Calmbach soll geschlossen werden – ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Als Datenbasis werden folgende Zahlen geliefert: Das Kundenaufkommen 2024 lag in Calw bei 21 798 Personen, in Calmbach bei 6359 und in Nagold bei 17 784 Kunden.