Sparhammer bei Porsche: Porsche-Management strebt weitere massive Einsparungen an

Wird der Sparkurs bei Porsche noch viel schärfer? Das Management fordert weitreichende Zugeständnisse – und der Betriebsrat pocht auf Beschäftigungssicherung bis mindestens 2035.
Stuttgart - Porsche will seinen Sparkurs noch verschärfen und fordert weitgehende Zugeständnisse der Beschäftigten. Die Volkswagen-Tochter strebt in Gesprächen über ein neues Zukunftspaket weitere Einsparungen vor allem im Stammwerk in Zuffenhausen und im Entwicklungszentrum in Weissach an, wie die "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" berichten. Unter anderem wird die Auslagerung ganzer Betriebsteile und Fahrzeuge in den Raum gestellt.