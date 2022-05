1 Raphael Kronenbitter begab sich 2017 auf Neuland: Vor den Toren Dettingens wird der Spargel in Sichtweite des Neckars frisch gestochen. Foto: Henger

Der Mai ist da und das Herz jedes Spargelfans schlägt höher: Die Ernte des Edelgemüses steht auch in Horb an – in Dettingen kann man den Spargel bei der Familie Kronenbitter frisch erwerben.















Link kopiert

Horb - Raphael Kronenbitter, studierter Bachelor of Science mit der Fachrichtung Agrar, hat bereits seit seiner Kindheit auf dem elterlichen Hof von Gerhard und Heike Kronenbitter ein Faible für die Landwirtschaft. In den Käppeliswiesen auf dem eigenen Grundstück machte er bereits in jungen Jahren erste Versuche mit dem Anbau verschiedener Pflanzen. Dabei war damals schon der Spargel sein Favorit.

Jung und Alt arbeiten Hand in Hand

Nach dem Abitur in Horb, absolvierte der junge Diplom-Agrarier – so wurde der Beruf früher bezeichnet – zuerst eine landwirtschaftliche Lehre auf zwei verschiedenen Höfen in der Umgebung. Danach drückte er wieder für sieben Semester an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen die Schulbank. Anschließend kehrte Kronenbitter zurück auf den elterlichen Hof und ist nun als Betriebsleiter für die Landwirtschaft zuständig. Sein Vater Gerhard hat die Abteilung Forstwirtschaft übernommen. Mutter Heike schmeißt den Hofladen und kümmert sich um die Büroarbeiten. So arbeiten Jung und Alt im eigenen Betrieb zusammen.

Wie entstand die Vorstellung, in Dettingen Spargel anzubauen? Als Jungunternehmer kam Kronenbitter die Idee, sich mit einem Produkt, dass in der Horber Gegend nicht weit verbreitet ist, zu punkten. Der Spargelanbau rückte so in den Mittelpunkt. Weiterer Bezug zum Spargel ergab sich durch die Studienzeit Kronenbitters.

Anbaugebiet von Temperatur abhängig

Doch wo kann das Edelgemüse überhaupt angebaut werden? Als Fläche suchte der 27-Jährige sich das warme Gebiet vor den Toren Dettingens im Gewann Degenau aus. Die Ackerflächen auf der Anhöhe zu Dürrenmettstetten schieden wegen der kälteren Temperaturen aus.

Dann ging die Materialbeschaffung los: In Holland besorgte Kronenbitter sich die Pflanzen und so wurden Ende 2017 auf rund 40 Aar die ersten Pflanzen gesetzt. Gespannt waren alle auf die erste Ernte im Frühjahr 2018. Diese wurde lediglich sehr dezent vorgenommen, um die jungen Pflanzen zu schonen. Abgedeckt wurde der Wall mit schwarzer, weißer und transparenter Folie – somit ist garantiert, dass frühere und spätere Sorten geerntet werden können.

Grüner Spargel in Planung

Kronenbitters Ziel: Vom Start der Spargelsaison, die kurz vor Ostern losgeht, bis zum Saisonende am 24. Juni – dem Johannistag – die Kunden mit frischem Spargel bedienen. Die Ernte stellte im Auftaktjahr zufrieden und die Spargelfans waren vom Geschmack und der Frische der Produkte begeistert. Dies beflügelte den jungen Spargelbauer und so erweiterte er die Anbaufläche im Jahre 2019 auf jetzt zwei Hektar. Geplant ist auch der Anbau von grünem Spargel, um die komplette Produktpalette für seine Kunden abdecken zu können.

Das Spargelstechen, so Kronenbitter, ist ein ganz schön harter Job. Jeden Tag steht er mit seinen Helfern ab sechs Uhr bei Wind und Wetter auf dem Feld. Dabei muss auch immer die Folie vom Tunnel entfernt und wieder angebracht werden. Wichtig ist dabei, den Spargel, sobald sich Risse auf dem Wall zeigen, zu stechen. Mit zwei Fingern wird die Stange freigelegt, um mit dem scharfen Spargelmesser so tief wie möglich zu schneiden und das Gemüse dann behutsam nach oben zu hebeln.

Regeneration für mindestens 100 Tage

Die Ernte beim Grünspargel ist einfacher, denn der wird einfach über dem Boden abgeschnitten – im Frühjahr wird die Erde wieder zu einem Wall angehäuft. Wie erwähnt, wird bis zum Johannistag geerntet. Der Grund: So ist es bis zum ersten Frost noch mindestens 100 Tage hin, damit die Pflanzen genug Zeit haben, zu einem grünen Busch heranzuwachsen und sich so zu regenerieren.

Nach dem Ernten auf dem Feld wird der Spargel auf dem heimischen Hof geputzt und auf die Länge von 21 Zentimetern mit der Maschine geschnitten. Die Sortierung nach den Klassen wird dann per Hand vorgenommen. Im Hofladen können die Kunden den frischen Spargel – die Transportwege sind kurz – erwerben.

Kohlwaldlinsen als neues Projekt

Mit dem Edelgemüse sichert der 27-Jährige sich zudem ein Standbein im elterlichen Betrieb. Der junge Betriebsleiter hat auf Dettinger Ackerflächen ein weiteres Experiment gestartet: Die Kohlwaldlinsen sind ebenfalls im Anbauprogramm des Hofes. Diese können ebenfalls im Hofladen erworben werden. Raphael Kronenbitter ist sich sicher, dass nur mit solchen Produkten in Randnischen der Betrieb auch weiterhin eine Zukunft hat.

Info: Wo kann der Spargel gekauft werden?

■ Der frische Spargel kann erworben im Hofladen Kronenbitter in Dettingen; Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 16.30 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr und Sonntag von 10 bis 11 Uhr

■ Hofladen Schäfer in Betra

■ Hofladen Straub in Horb

■ Hofladen Schneckenburger in Bergfelden

■ Metzgerei Haid in Bad Imnau

■ Metzgerei Geiser Vöhringen