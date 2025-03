In Erlaheim bleibt wegen des Lochs in der Geislinger Stadtkasse 2025 einiges vom Ortschaftsrat Gewünschte liegen.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Erlaheimer Ortschaftsrat unter anderem über den Geislinger Haushaltsplan 2025 gesprochen. Ortsvorsteher Steffen Welte informierte die Ortschaftsräte über die Haushaltsmittel, die der Gemeinderat für Erlaheim genehmigt hat.

Er führte aus, dass der Haushaltsplan an die finanziellen Mittel der Stadt gebunden sei und die Stadt dem Wirtschaftlichkeitsgebot unterliege. Um eine größere Neuverschuldung zu vermeiden, habe der Gemeinderat den Gürtel enger geschnallt und einige Maßnahmen gestrichen.

Lesen Sie auch

Einige Maßnahmen finden sich laut Welte nicht im Investitionshaushalt wieder, werden jedoch im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Im Haushaltsplan sind folgende Maßnahmen für den Teilort Erlaheim enthalten:

Feuerwehr

Die Abteilung Erlaheim erhält einen Stromgenerator, Flutlichtstrahler und digitale Funkgeräte.

Kläranlage

Viel Geld wird in die sogenannte „Strukturverbesserung“ gesteckt. Dahinter verbirgt sich die Stilllegung der Kläranlage Erlaheim/Binsdorf. Das Abwasser wird voraussichtlich ab Ende des Jahrzehnts in Balingen gereinigt.

Vereinsförderung

Drei Erlaheimer Vereine erhalten die beantragten Zuschüsse für ihre Arbeit.

Infrastruktur

Die Kirchstraße wird saniert und die darunter verlaufenden Kanalrohre erneuert.

Verschoben

Folgende vom Ortschaftsrat gewünschte oder bereits vorgesehene Investitionen sind 2025 nicht möglich: Die Sanierung landwirtschaftlicher Wege, die Instandsetzung des Feldwegs vom Sportplatz bis zur Kreuzung Heimgarten, die Erneuerung des Fußwegs im Quartiert Winkel, die Sanierung der Bergstraße, die Erweiterung des Feldwegs Hasenbühl in Richtung Flammenreute in Zusammenhang mit dem Bau der Freiflächen-Fotovoltaikanlage, Austausch beziehungsweise Reparatur der Ruhebänke um das Naturschutzgebiet Eichberg, und das Budget zur Realisierung kleiner, innerörtlicher Maßnahmen in Erlaheim.