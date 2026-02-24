Sparen beim Einkauf: Preise in Discountern und Supermärkten gleichen sich an - auch in Weil am Rhein?

Die Preisunterschiede zwischen Supermarkt und Discounter schrumpfen. Manche Produkte kosten bis auf den Cent gleich viel. Unsere Redaktion hat dies in Weil am Rhein getestet.
Die Einkaufinsel in Weil am Rhein bietet gute Möglichkeiten für Preisbewusste, die auch bei Lebensmitteln darauf schauen, wo es was am Günstigsten ist. Denn im dortigen Gebäude sind Aldi und Rewe beheimatet, nur wenige Stufen voneinander getrennt. Allerdings nähern sich die Preise an und es macht scheinbar fast keinen Unterschied, ob man im Supermarkt oder im Discounter einkauft.