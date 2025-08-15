Sparda-Bank & Co.: Immer mehr Stress mit dem Online-Banking

Lästige Pannen und Systemwechsel bei Banken blockieren Kunden mitunter den Zugang zu ihren Konten. Laut Bafin haben schwere „Zahlungsvorfälle“ um über 50 Prozent zugenommen.
Online-Banking-Zugänge, die seit vielen Jahren reibungslos mit dem gleichen Photo-TAN-Gerät funktioniert haben - plötzlich lahmgelegt, weil ein QR-Code gescannt und eine neue App installiert werden sollen, aber nicht wollen. Server, die den ganzen Tag lang nicht funktionieren. Oder ein Systemwechsel, der die Kunden tagelang von ihrem Konto abschneidet – wie jüngst bei der Sparda-Bank BW.