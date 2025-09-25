Spar-Hammer in Eutingen: Kita, Schule, Feuerwehr – Gemeinderat beschließt drastische Einschnitte

Der Gemeinderat legt ein Sparpaket vor. Die Turn- und Festhalle wird nicht ausgebaut, das Lehrschwimmbecken fällt weg und auch der Amokschutz an der Grundschule wird gestrichen.
Die Gemeinde Eutingen im Gäu steht vor tiefgreifenden Einschnitten. Wegen der „äußerst kritischen Finanzlage“ hat die Rechtsaufsicht die Haushaltssatzung 2025 nur unter Auflagen genehmigt – verbunden mit der Forderung nach einem verbindlichen Konsolidierungskonzept bis zum 31. Oktober. Ziel: eine spürbare Verringerung der Verschuldung.