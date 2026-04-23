„Spar“-Areal in Pfalzgrafenweiler: Freie Flächen bieten großes Potenzial

Die Gemeinde Pfalzgrafenweiler bereitet mit dem ehemaligen „Spar“-Areal das nächste Sanierungsgebiet vor. Die Bürgerbeteiligung für das Gebiet „Ortskern V“ startet bald.
„Noch ist alles am Anfang“, sagte Bürgermeister Dieter Bischoff in der jüngsten Gemeinderatssitzung zum neuen Sanierungsgebiet, das auch das ehemalige „Spar“-Areal beinhaltet. Ein Infoabend zur Bürgerbeteiligung soll am 18. Juni stattfinden. Aktuell, so Bischoff, sei die Gemeinde aufgefordert, das Sanierungsgebiet IV mit der Endabrechnung abzuschließen.