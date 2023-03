1 Noch ist das neue Krankenhaus nicht ganz fertig. Wie es mit dem alten weitergehen soll, sorgt derweil für Diskussionen. Foto: Helga Michel

Einen kurzen, aber heftigen Schlagabtausch zum Thema Flüchtlinge haben sich die Oberbürgermeister von Freudenstadt und Horb am Montagnachmittag im Kreistag geliefert. Dabei ging es in der Sitzung eigentlich um die Zukunft des Krankenhausgeländes .









Derzeit verzögert sich noch der Umzug des Freudenstädter Krankenhauses in den Neubau. Dennoch hat der Kreistag nun in seiner Sitzung am Montagnachmittag beraten, wie es mit dem künftig leerstehenden Altbau des Krankenhauses weitergehen soll. Dabei kam es zu einem kurzen, aber heftigen Schlagabtausch zwischen den Oberbürgermeistern von Horb und Freudenstadt.