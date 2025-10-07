Die Stimmung zwischen dem südamerikanischen Venezuela und den USA ist angespannt. Ein Anschlag könnte nach Ansicht Venezuelas als Vorwand für eine Eskalation dienen.
Caracas - Inmitten der Spannungen zwischen Venezuela und den USA hat das südamerikanische Land eigenen Angaben zufolge einen Anschlag auf die US-Botschaft in der Hauptstadt Caracas vereitelt. Der Anschlag habe als Provokation dienen sollen, um eine Eskalation der Gewalt gegen Venezuela auszulösen, zitierte die Nachrichtenagentur AVN Staatspräsident Nicolás Maduro. Die mutmaßlichen Verantwortlichen befänden sich noch im Lande und würden nun gesucht.