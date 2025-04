Spannungen in der Region: Pakistans Militär: 54 Kämpfer an Afghanistan-Grenze getötet

1 Pakistan hat nach eigenen Angaben 54 eindringende Terroristen an der Grenze zu Afghanistan getötet. (Symbolbild) Foto: Shafiullah Kakar/AP/dpa

Die Getöteten waren nach Darstellung der Streitkräfte Terroristen aus Afghanistan mit Anschlagsplänen. Dahinter stecken soll inmitten erhöhter Spannungen ein anderes Nachbarland: Indien.









Miranschah - Pakistans Streitkräfte haben nach eigenen Angaben 54 mutmaßliche Terroristen an der Grenze zu Afghanistan getötet. Diese hätten aus Afghanistan versucht, in Wasiristan im Nordwesten Pakistans einzudringen, hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Alle Eindringlinge seien getötet worden. Bei ihnen seien große Mengen Waffen, Munition und Sprengstoff gefunden worden.