Spannung pur beim Heimspiel: Faustballer des TV Trichtingen erleben emotionale Achterbahnfahrt

2. Bundesliga Faustball. Sonniges Wetter, heiße Duelle: In der Fackelbergarena erlebte die Herrenmannschaft des TV Trichtingen einen Heimspieltag mit großen Emotionen. Vor heimischem Publikum lieferte das Team zwei intensive Partien – eine dramatische Niederlage gegen den MTV Rosenheim und einen verdienten Sieg gegen den TSV Calw. TV Trichtingen – MTV Rosenheim 2:3 (7:11, 9:11, 11:8, 11:9, 13:15). Schon im ersten Spiel wurde klar: Dieser Tag war nichts für schwache Nerven. Gegen Rosenheim entwickelte sich ein packendes Duell auf Augenhöhe. Im ersten Satz hielt Trichtingen bis zum 4:4 mit, ehe Abwehrfehler Rosenheim auf 7:4 davonziehen ließen. Die Aufholjagd blieb unbelohnt – am Ende stand ein 7:11 aus Sicht der Gastgeber zu Buche.

Im zweiten Satz kämpfte sich der TVT auf 7:7 heran, doch Rosenheim war in den entscheidenden Momenten kaltschnäuziger – 9:11. Dann ein starker dritter Satz: Mit 5:1 zwang Trichtingen die Gäste zur Auszeit und brachte den Durchgang mit 11:8 souverän ins Ziel.

Lesen Sie auch

Auch der vierte Satz war umkämpft. Nach 3:6-Rückstand legte Trichtingen zu und gewann 11:9. Der Entscheidungssatz wurde zum Krimi: Rosenheim startete mit 4:0, doch Trichtingen kämpfte sich zum 7:7 zurück. Die Spannung war kaum zu überbieten: 10:10, 12:12 – am Ende hatte Rosenheim nach 105 Minuten mit 15:13 knapp die Nase vorn. MTV Rosenheim – TSV Calw 2:3 (4:11, 14:12, 11:7, 9:11, 10:12). TV Trichtingen – TSV Calw 3:1 (9:11, 11:6, 13:11, 11:5). Nach dem Kraftakt gegen Rosenheim ließen sich die Herren des TV Trichtingen in ihrem zweiten Spiel gegen den TSV Calw nicht unterkriegen – im Gegenteil: Die Mannschaft zeigte von Beginn an, dass sie noch viel im Tank hatte.

Ein echter Kraftakt im dritten Satz gegen Calw

Dennoch begann der ersten Satz für den TVT mit einem 0:3-Fehlstart, ehe man ins Spiel fand (3:3). Nach einem kurzen Einbruch (3:6) stabilisierte sich das Team, musste aber den engen Satz mit 9:11 abgeben.

Der zweite Satz begann mit einigen unglücklichen Bällen (2:4), doch ein starker Lauf drehte das Spiel. Auch ein starker Lauf von Calw änderte nichts am 11:8 für die Hausherren. Auch im dritten Satz blieb es spannend: Zunächst war es ausgeglichen (4:4), ehe es Calw schaffte, sich einen leichten Vorteil zu erarbeiten (7:9). Wieder kämpfte sich Trichtingen mit großem Einsatz zurück, glich zum 10:10 aus und holte sich auch diesen Satz mit 13:11.

Der vierte Satz zeigte dann die körperlichen Unterschiede: Während Calw nach zwei Spielen in Folge müde wirkte, drehte Trichtingen noch einmal auf. Mit viel Druck im Angriff führte man schnell mit 7:2 – Calw konnte den Trichtinger Lauf nicht mehr stoppen: 11:5 und der verdiente 3:1-Sieg.

So ging ein emotionaler Heimspieltag für die Faustball-Herren des TV Trichtingen zu Ende. In der Tabelle hat es der TVT verpasste, sich im Abstiegskampf richtig abzusetzen. Die nächste Chance dazu gibt es am 21. Juni um 13 Uhr in Eibach. Es spielten: Angriff: Marius Storz, Jonas Holzer, Lukas Heubach; Abwehr: Lukas Schaal, Markus Heubach, Florian Bäsler und Frank Cammerer