Ein Highlight für alle jungen Fußballer im Murgtal ist das jährliche Ortspokalturnier der Sportvereinigung Röt-Schönegründ. Dies zeigte sich auch dieses Jahr wieder, hatten sich doch 20 Mannschaften angemeldet. Es gab spannende Begegnungen, viele Tore und – trotz der extremen Hitze – auch eine gute Besucherresonanz, wie der Verein mitteilt.

Mit dem Feierabendhock am Freitagabend begann das Sportwochenende. Die Mädchen-Dance-Gruppen des Vereins unter Leitung von Lea Wurster zeigten ihr Können.

Die ersten Gruppenspiele des Turniers waren am Samstag. Geleitet wurden alle Spiele von den Schiedsrichtern Aksakal. DJ Jabba verstand es am Samstagabend, die Festbesucher in Stimmung zu versetzen. Am Sonntagmorgen fand ein Zeltgottesdienst statt, den Oliver Frey, Bildungsreferent beim Evangelischen Bildungswerk Freudenstadt hielt, umrahmt vom Kirchenchor. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und Kinderschminken.

Elfmeterschießen bringt Entscheidung

Die besten Mannschaften der Vorrunde trafen aufeinander, um die Platzierungsspiele zu erreichen. All diese Spiele mussten im Elfmeterschießen entschieden werden. Im Spiel um Platz drei hatte „AS Koma“ die besseren Nerven gegen „Dynamo Tresen“ und gewann das kleine Finale.

Das Endspiel zwischen den Mannschaften „Freitagskicker“ und „V 500 United“ endete wiederum unentschieden und musste ebenfalls im Elfmeterschießen entschieden werden. Die Kicker von „V 500 United“ siegten mit 6:4 und gewannen so das 33. Röt-Schönegründer Ortspokalturnier.

Bei der Siegerehrung überreichten Luca Gaiser, Lukas Gaiser und Jonathan Günther der siegreichen Mannschaft den Wanderpokal. Ein großer Dank ging an alle Helfer und Unterstützer des Vereins, die das Turnier möglich gemacht hatten.