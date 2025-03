Im Kampf um den Wiederaufstieg steht für den FC Holzhausen am Samstag (14 Uhr) eine Verbandsliga-Partie in der Ferne an. Der 18. Spieltag steigt bei den Sportfreunden aus Dorfmerkingen.

Sportfreunde Dorfmerkingen – FC Holzhausen (Samstag, 14 Uhr). Sieben Tage nach dem Auftaktsieg gegen den SSV Ehingen-Süd (4:0) gastiert der FC Holzhausen bei den Sportfreunden aus Dorfmerkingen, welche in der Verbandsliga derzeit auf dem elften Tabellenrang stehen.

Sehenswertes Hinspiel

Viele werden sich sicherlich noch an das Ende August ausgetragene Hinspiel erinnern, in dem die SFD zur Pause mit 2:0 führten, ehe der FCH eine Aufholjagd hinlegte und sich mit einem 3:2 doch noch die drei Punkte sicherte. Die Gastgeber aus dem Ostalbkreis sind anders als Holzhausen mit einer 0:1-Pleite bei den Sportfreunden aus Schwäbisch Hall in die restliche Spielzeit gestartet, wodurch das Team von Stefan Schill dringend auf Punkte im Abstiegskampf angewiesen ist.

FCH Coach-Karsten Maier erinnert sich noch gut an das Spiel und traut dem Gegner mehr zu, als der elfte Tabellenrang auf den ersten Blick hergeben würde: „Die haben das damals im Spiel bei uns gut gemacht. Insgesamt hat sich der Gegner für die Saison aber mehr erhofft, und sie haben sich mit Sicherheit nicht vorgenommen, dort zu stehen, wo sie aktuell sind.“

Am Samstag wird sich dann ab 14 Uhr zeigen, wie reif die Mannschaft von Maier ist. Über die Winterpause hinaus steht Holzhausen bei sieben Siegen aus den vergangenen acht Spielen. Vier Stunden nach Holzhausens Anpfiff ertönt dann auch die Pfeife des Unparteiischen bei der Partie zwischen Tabellenführer Türkspor Neckarsulm und dem VfR Heilbronn. Im Falle eines Neckarsulmer Remis würde die Maier-Elf bei einem eigenen Sieg punktgleich mit der Spitze ziehen.

Tabellenführung möglich

Sollte der Primus gegen den VfR gar den Kürzeren ziehen, würde Holzhausen sogar Tabellenführer werden – sofern die eigenen Hausaufgaben gegen Dorfmerkingen erledigt werden. Das Gästespiel bei den Härtsfeldern steigt auf dem Kunstrasenplatz neben der Röser-Arena in Dorfmerkingen. Ob SFD-Kapitän Marc Gallego nach seiner Erkrankung in der Startelf steht, ist derzeit noch ungewiss. Defensivmann Alexander Schimmele wird hingegen aufgrund eines Sehnenanrisses nach wie vor ausfallen.

Bei Holzhausen fehlt weiterhin Winterneuzugang Adrian Müller, welcher sich immerhin wieder im Reha-Training befindet. Auch Leonis Buzhala wird aufgrund von einer Schambeinentzündung weiterhin ausfallen. Zudem hat Enrico Huss Knieprobleme, weshalb auch Huss dem Tabellen-Zweiten fehlen wird.

Außerdem gibt es krankheitsbedingt das ein oder andere Fragezeichen in der Mannschaft von Maier, wodurch sich die Aufstellung erst am Tag der Partie abzeichnen wird. FCH-Goalgetter Jannick Michel (24 Tore) hat übrigens fast so oft getroffen wie der gesamte Kader der Sportfreunde (27 Tore). Defensiv stehen beide Teams bei 28 Gegentoren.