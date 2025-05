Spannung in der Verbandsliga: Das erste von zwei Endspielen für die Balinger U23

Spannung pur in der Verbandsliga: Zwei Spieltage vor dem Saisonende befinden sich sechs Teams von 16 Teams noch mitten im Abstiegskampf. Nicht in diese Liste einberechnet – aber auch noch nicht vollständig gerettet – ist der SSV Ehingen Süd. Für das Team von Michael Bochtler gab es zuletzt deutliche Pleiten Dorfmerkingen (0:4), Tübingen (0:5) und Neckarsulm (1:5). Am Samstag ist die TSG Balingen II dort zu Gast.

„Sie haben sicherlich realisiert, dass sie noch auf den Relegationsplatz abrutschen können. Da wird keine zusammengewürfelte Mannschaft auflaufen“, rechnet Philipp Wolf mit harter Gegenwehr. Seine Mannschaft hat den Klassenerhalt nach den Ergebnissen am Wochenende noch selber in der Hand – ein wichtiger Punkt für den ehemaligen Coach der SG Empfingen. „Das ist optimal. Unsere Ergebnisse können wir als einziges beeinflussen. Ich bin überzeugt, dass wir in der Klasse bleiben, wenn wir beide Spiele gewinnen.“ Sich auf andere Teams zu verlassen, bringe laut Wolf gar nichts. So verloren am Wochenende beispielsweise die Young Boys Reutlingen ihr Heimspiel gegen Esslingen. „Das Ergebnis, aber auch wie sich Reutlingen präsentiert hat – einige Spieler waren vor Ort – war schon überraschend“, so Wolf.

Lesen Sie auch

Lob für Mirhan Inan

Das Hinspiel gegen den SSV ging mit 1:2 verloren. Aufzupassen gilt es auf den treffsicheren Angreifer Simon Dilger, der schon 23 Tore erzielt hat. „Egal ob Kreis- oder Bundesliga. Jede Mannschaft ist bestrebt einen Spieler auf dem Platz zu haben, der 20 Tore in einer Saison erzielen kann. Wir haben mit Mirhan Inan aber auch so einen Spieler in den Reihen, das hat man die letzten Wochen gesehen. Er hat in 19 Partien zwölf Mal getroffen“, lobt Wolf.

Unsere Empfehlung für Sie Kuriose Konstellation Aufstieg der TSG Balingen I könnte die U23 retten – das sagt Jonathan Annel Im Endspurt der Saison könnte es für die Balinger zu einer spannenden Konstellation kommen.

Generell ist die Offensive, in der auch der wiedergenesene Noel Feher immer besser in Fahrt kommt, gut bestückt. Der Schuh drückt eher im Defensivbereich: „Wenn es eine Steigerung von Notstand gäbe, würden mir den ausrufen“, nimmt es Wolf schon etwas mit Galgenhumor. Etliche Verteidiger fallen aus. Ahmet Anez hat nun einen Kreuzbandriss diagnostiziert bekommen.“ Viel Verstärkung aus der 1. Mannschaft wird es wohl auch nicht geben. Murat Isik sagt: „Es ist nun schwierig für uns. Wir haben über die Saison viel abgestellt. Damit ist es ja aber nicht getan. Wenn fünf, sechs Jungs an einem Sonntag U23 spielen, muss man sie montags im Training anders belasten und steuern. Punktuell kann das noch vorkommen, aber der Fokus liegt auf den Aufstiegsspielen.“