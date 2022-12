1 Fernsehstunde mit Tablet in der Küche (von links): Fantamun Mekonnen, Andreas Stork, Amine Ejaydi und Benjamin Bühler. Foto: Stork

Jetzt wird es für das Team vom Brauereigasthof Löwen-Post noch mal aufregend. An diesem Freitag läuft die Folge von "Mein Lokal, dein Lokal", die dort gedreht wurde.















Alpirsbach - "Es ist total spannend", stellt Küchenchef Andreas Stork fest, nachdem er die ersten Folgen bereits gesehen hat – entweder mit dem Team auf dem Tablet in der Küche oder an den Ruhetagen eben daheim vor dem Fernseher. Denn, was bei den Dreharbeiten für die Kabel-1-Fernsehsendung herausgekommen ist, das erfahren auch die Beteiligten erst, wenn die Sendung im Fernsehen läuft. Man wisse ja nicht, was von den langen Drehtagen verwendet werde und was nicht. "Das ist eine richtige Überraschung", sagt Stork.

Dreharbeiten an fünf Tagen in fünf Lokalen

Im Herbst waren die Dreharbeiten für das Weihnachtsspecial über die Bühne gegangen – fünf Tage jeweils in einem anderen Lokal. Neben Stork treten in der aktuellen Staffel Florian Stahl von der "Villa" Rottweil, Melanie Tiganele vom "Yachthafen" in Kehl, Christian Weber von "Webers Esszeit" in Gutach, und Martin Sklenar vom "Springbrunnen" in Oberkirch-Tiergarten an.

"Wir haben fünf Tage von morgens um 9 bis nachts gegen 1 Uhr miteinander verbracht", blickt Stork auf den Dreh zurück. Da seien auch Freundschaften entstanden. Sie haben eine eigene WhatsApp-Gruppe und treffen sich ab und zu – wie sollte es bei Gastronomen auch anders sein – zum Essen. "Und neulich waren wir zusammen in Frankreich beim Weihnachtsmarkt in Riquewihr." Die Verbindung, so Stork, wollen sie aufrecht herhalten. Und: "Bisher funktioniert das ganz gut."

Bei den Dreharbeiten seien die Sendungskonkurrenten ganz unterschiedlich an die Sache herangegangen. Der eine habe es mehr als Wettkampf, der andere mehr als Spaß gesehen.

Und Spaß habe es auf jeden Fall gemacht. Er selbst, erzählt Stork im Gespräch mit unserer Redaktion, habe zum einen mitgemacht um der Erfahrung Willen, aber auch, um neue Kollegen kennenzulernen und in andere Küchen hineinzuschauen. "Das stand für mich im Vordergrund, nicht der Sieg." Stork weiß zwar, wer der Sieger wird, behält es aber für sich. Schließlich wolle er den Zuschauern die Spannung nicht verderben.

Weihnachtlich schon im Herbst

Gedreht wurde in Alpirsbach im laufenden Betrieb. "Wir hatten die Bude voll", sagt der Küchenchef. Wobei sich die Gäste da schon über die Weihnachtsdeko gewundert haben – denn schließlich war es Ende September. "Die haben bestimmt gedacht: Jetzt dreht der durch." Verwunderte Blicke hätten sie auch in Rottweil geerntet, als sie mit Elchgeweihen auf dem Kopf singend durch die Stadt gezogen seien.

Das, was er und sein Stellvertreter Benjamin Bühler für die Sendung zubereitet haben, ist an Weihnachten auch auf der Karte zu finden, unter anderem Brust und Keule von der Gans mit Apfelrotkraut. Für die Sendung gab es das halt schon im Herbst.

Ebenfalls bei den Dreharbeiten mit dabei war Storks Frau Yvonne im Service und die jüngste Tochter der beiden – die achtjährige Lilly, die ein Weihnachtsgedicht vortrug.

Das Prinzip der Sendung: Jede Woche treten fünf Gastronomen gegeneinander an. An jedem Werktag ist ein anderes Haus Gastgeber für die jeweiligen Mitstreiter. Aufgetischt wird immer eine Vorspeise, ein Hauptgang und ein Dessert à la carte. Am Ende jeden Abends werden Punkte verteilt.

Derjenige, der zum Schluss die meisten Punkte hat, ist der Sieger. Und wer das geworden ist, das erfahren die Zuschauer an diesem Freitag. Die Sendung beginnt um 17.55 Uhr.