Spannung im Schlichemtal: Simon Schmid entscheidet das Finale

So sehen Sieger aus: Die SGM Böhringen/Dietingen jubelt über den Triumph. Foto: Klaus Weisser Der Pott bleibt im Schlichemtal: Letzter Sieger des gleichnamigen Fußballturniers wurde wie in den vergangenen drei Jahren die SGMBöhringen/Dietingen.







Die Gastgeber bezwangen in einem spannenden Finale, dem letzten dieser Art, da das Turnier mit dem Vier-Dörfer Turnier zusammengelegt wird, die Elf der SGM Mariazell/Locherhof mit 2:1 Toren. Die Böhringer/Dietinger Elf bestimmte die Partie in der Anfangsphase und ging mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Felix Bühl versenkte das Leder per Kopf im gegnerischen Netz.