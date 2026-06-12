Spannung hält sich in Grenzen: Am Sonntag wählt Höfen den Bürgermeister

2018 wurde Heiko Stieringer mit knappem Vorsprung zum Bürgermeister gewählt – nachdem er bei der ersten Wahl zehn Prozentpunkte zurücklag. Dieses Mal wird es wohl weniger spannend.

Am Sonntag, 14. Juni, ist Bürgermeisterwahl in Höfen. Und auch wenn es nur einen Kandidaten gibt – den bisherigen Amtsinhaber Heiko Stieringer – ruft die Gemeindeverwaltung alle Wahlberechtigten dennoch auf, zur Wahl zu gehen: „Bitte machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch.“ Das Wahllokal im Höfener Rathaus ist am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Bei der Wahl am Sonntag dürfte es nicht ganz so spannend zugehen wie vor acht Jahren. Im Mai 2018 setzte sich Stieringer in der zweiten Wahl denkbar knapp mit elf Stimmen Vorsprung gegen Tom Braune durch. Er erhielt 47,38 Prozent der gültigen Stimmen und damit eben elf mehr als sein Konkurrent.

21 Stimmen fehlen Gegner bei erster Wahl

Dabei hatte es in der ersten Wahl noch ganz anders ausgesehen. Dort lag Braune nämlich deutlich vorn, knapp zehn Prozentpunkte mehr konnte er verbuchen, nur 21 Stimmen fehlten zur absoluten Mehrheit und damit zur Entscheidung im ersten Wahlgang. Am Ende schaffte es Stieringer – wohl auch dank eines engagierten Wahlkampfes –, die Stimmung noch zu seinen Gunsten zu drehen.

Dass es in diesem Jahr in Höfen eine Stichwahl geben wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Auch wenn es in der Theorie möglich ist, da die Wahlberechtigten in das freie Feld einen anderen wählbaren Kandidaten eintragen können. Dass aber ein anderer Kandidat, der nicht einmal von sich aus zur Wahl antritt, die absolute Mehrheit des Amtsinhabers gefährden könnte, wäre äußerst überraschend.

Wahlbeteiligung ist Gradmesser

Spannender ist dagegen die Frage nach der Wahlbeteiligung – denn eine hohe Beteiligung und Zustimmung ist für den Amtsinhaber dann ein Gradmesser für die Zufriedenheit der Bürger mit seiner Arbeit. Wie der Verein Mehr Demokratie bei einer Untersuchung feststellt, ist die Wahlbeteiligung umso höher, je mehr Bewerber bei einer Wahl antreten. Die durchschnittliche Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg liegt laut Statistischem Landesamt bei knapp 53 Prozent. In Höfen lag die Wahlbeteiligung vor acht Jahren bei 48,1 Prozent.

Die niedrigste Wahlbeteiligung in Baden-Württemberg verzeichnete übrigens auch eine Stadt aus dem Landkreis Calw. Bei der OB-Wahl am 22. September 2024 lag sie dort bei der Wiederwahl des Amtsinhabers Jürgen Großmann lediglich bei 16,3 Prozent.