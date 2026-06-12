Spannung hält sich in Grenzen: Am Sonntag wählt Höfen den Bürgermeister

2018 wurde Heiko Stieringer mit knappem Vorsprung zum Bürgermeister gewählt – nachdem er bei der ersten Wahl zehn Prozentpunkte zurücklag. Dieses Mal wird es wohl weniger spannend.
Am Sonntag, 14. Juni, ist Bürgermeisterwahl in Höfen. Und auch wenn es nur einen Kandidaten gibt – den bisherigen Amtsinhaber Heiko Stieringer – ruft die Gemeindeverwaltung alle Wahlberechtigten dennoch auf, zur Wahl zu gehen: „Bitte machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch.“ Das Wahllokal im Höfener Rathaus ist am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.