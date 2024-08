1 Für den deutschen Tour de France Etappengewinner Simon Geschke bedeutet die Deutschland-Tour die Abschiedstour seiner Karriere. Foto: Wittmann

Die dritte Etappe am Samstag ist die Königsetappe der diesjährigen Deutschlandtour der Radprofis. Sie führt über 211 Kilometer von Schwäbisch Gmünd über die Schwäbische Alb über 3000 Höhenmeter nach Villingen-Schwenningen. Auf der Zielrunde in Villingen sind die Fahrer zweimal zu sehen, kurz vor 17 Uhr wird der Sieger das Ziel an der Neuen Tonhalle erreichen.