Spannung bis zum Schluss: KKK Haiterbach behält im Krimi gegen Heilbronn die Nerven

Die Haiterbacher Basketballer feiern gegen Heilbronn den zweiten Heimsieg in Folge. Die Entscheidung fiel erst in den Schlussminuten
KKK Haiterbach – TSG Heilbronn 77:69 (18:8; 33:36; 55:58). Ohne den verhinderten Petar Maric, jedoch mit dem wiedergenesenen jüngeren Bruder Ivo Maric, startete KKK gut. Heilbronn eröffnete die Startminuten zum 5:8 besser, doch Haiterbach gab die richtige Antwort. Vor allem Angelos Avramidis konnte mit drei Dreiern im Startviertel einen großen Beitrag zur 18:8-Führung beitragen. Die Heillbronner Offence lief noch nicht so flüssig. Im zweiten Viertel wendete sich das Blatt. Zuerst hielt Mattis Limberger die Haiterbacher mit 24:14 in Führung, doch Marques Charlton lief nun heiß und konnte einige Distanztreffer erzielen. In der 17. Minute waren plötzlich wieder die Gäste mit mit 27:28 in Führung.