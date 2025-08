Spannung beim S-Cup: HBW verpasst Finale knapp

1 Balingens Neuzugang Mex Raguse traf im Viertelfinale gegen Erlangen dreimal. Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer Nach dem Auftaktsieg über Erlangen, zieht der HBW Balingen-Weilstetten am Samstag im Halbfinale gegen Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen den Kürzeren.







Das Finale des S-Cup findet ohne den Handball-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten statt. Das Team von Trainer Matthias Flohr unterlag am Samstag im Halbfinale dem Erstligisten und Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen mit 22:24 (11:14). In der entscheidenden Phase der Partie verdaddelte der HBW zu viele Bälle im Angriff. Dass die „Gallier“ überhaupt das Duell mit einem der Turnierfavoriten bestritt, lag am starken und kämpferisch famosen Auftritt, den Balingen-Weilstetten am Freitagabend gegen den Erstligisten HC Erlangen auf die Platte der Eichwaldhalle gebracht hatte.