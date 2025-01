Spannendes Foto in Sulgen

Dieses hat er am Dienstag um 8.35 Uhr in der Sulgener Hörnlestraße in Richtung Osten zur St. Laurentiuskirche aufgenommen. „Es ist ein Phänomen, das man als Stern von Bethlehem deuten könnte, der den Heiligen Drei Königen den Weg zur Krippe anzeigt“, mutmaßt Bernhard Patzelt.