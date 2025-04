Unser Karikaturist Klaus Stopper nimmt sich den Themen der Woche in den verschiedenen Redaktionen des Schwarzwälder Boten an. Hier sind die Karikaturen der Woche.

Jede Woche arbeiten unsere Redakteure an vielen Artikeln, um unsere Leser zu informieren und auf dem neuesten Stand zu halten. Unser Karikaturist Klaus Stopper nimmt sich wöchentlich ein spannendes Thema aus nahezu jeder Redaktion und bereitet diese künstlerisch auf.

Nachfolgend eine Übersicht der Karikaturen dieser Woche:

Lesen Sie auch

Zollernalbkreis

Zirkusse sind immer wieder umstritten. Die einen fühlen sich durch sie gestört und vermuten schlechte Behandlung der Tiere, ander lieben diese Unterhaltung und hoffen, dass die bunten Truppen weiter unterwegs sind. Foto: Klaus Stopper

Das Gastspiel eines Zirkus hatte jüngst in Balinger ein Nachspiel: Die Ortschaftsräte ärgerten sich über die zertrampelte Wiese und die Hinterlassenschaften von Kamelen & Co. Im Rathaus kennt man die Regeln für die Schausteller.

In Stetten entsteht auf der grünen Wiese an der Erlenstraße ein großes Neubaugebiet, aber eine Großflächensolaranlage daneben empfindet ein Teil des Ortschaftsrats als zu störend. Strom braucht man natürlich, aber der kann doch sicher auch anderswo erzeugt werden. Foto: Klaus Stopper

Bedenken wegen einer geplanten Großflächen-Solaranlage in Hechingen direkt neben dem neuen Wohngebiet an der Erlenstraße hat der Ortschaftsrat Stetten. Was dieses Nein in der Abstimmung bedeutet, muss sich nun zeigen.

Kreis Freudenstadt

Wer Bob der Baumeister kennt, der weiß, dass am Ende immer alles rechtzeitig fertig wird. Jedenfalls in Kinderserien ist das so. Foto: Klaus Stopper

Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Eröffnung der Gartenschau in Freudenstadt und Baiersbronn. Dementsprechend fragen sich viele Bürger: Wird das Projekt teurer als geplant? Droht durch die vielen Besucher ein Wildpinkler-Problem? Und vor allem: Wird alles rechtzeitig fertig?

Ein „TigeR“ übernimmt die Kleinkindbetreuung, die bisher im Storchennest geleistet wurde. Irgendwie klingt das nach einer Kinderbuchidee. Foto: Klaus Stopper

Die Stadt Horb kündigte die Trägerschaft für die Kinderkrippe in Horb. Doch wie soll es nun mit den Kindern, Betreuern und mit dem Gebäude weitergehen? Mit dem sogenannten „TigeR“- Modell (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen) soll es nun weitergehen, berichtet die Pressesprecherin der Stadt.

Kreis Calw

Die Planungen für die Südostumfahrung Calws dauern schon länger, und ein paar Hindernisse sind auch schon überwunden. Dass man nun bald am Ziel ist, ist aber eher nicht zu erwarten. Foto: Klaus Stopper

Im besten Fall steht im Sommer der nächste große Schritt für eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte in Calw an. Viele Details für den Bau der Straße, die eines Tages vom Landratsamt Richtung alter Bahnhof führen soll, sind indes noch unklar.

Viel Lob gab es für die Organisation von Jugend musiziert in Nagold. Wenn da nur nicht dieser Klavierhocker gewesen wäre. Foto: Klaus Stopper

Nagold stemmte zusammen mit Calw, Wildberg und Renningen den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“. Das Fazit ist positiv. Doch heftige Kritik an einem Nagolder Wertungsort trübt die Stimmung.

Wenn der Schwertransporter einen Windradflügel durch enge Sträßlein bugsiert, schaut jeder fasziniert und bewundernd zu. Da werden sogar Porschefahrer demütig. Foto: Klaus Stopper

Ein spektakulärer Anblick bot sich am Dienstagmorgen in Höfen und Calmbach. Das erste von insgesamt sechs Rotorblättern wurde an diesem Tag vom Umladeplatz beim Neuenbürger Freibad zum Windpark auf dem Kälbling transportiert.