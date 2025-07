Unser Karikaturist Klaus Stopper nimmt sich den Themen der Woche in den verschiedenen Redaktionen des Schwarzwälder Boten an. Hier sind die Karikaturen der Woche.

Jede Woche arbeiten unsere Redakteure an vielen Artikeln, um unsere Leser zu informieren und auf dem neuesten Stand zu halten. Unser Karikaturist Klaus Stopper nimmt sich wöchentlich ein spannendes Thema aus nahezu jeder Redaktion und bereitet diese künstlerisch auf.

Nachfolgend eine Übersicht der Karikaturen dieser Woche:

Zollernalbkreis

Die Balinger Feuerwehr wird mit einem Roboterlöschgerät ausgerüstet. Wahrscheinlich ist das erst der Anfang. Wenn KI mal voll entwickelt ist, müssen die menschlichen Kameraden vielleicht gar nicht mehr ausrücken. Foto: Klaus Stopper

Für die Retter kann es lebensgefährlich werden, wenn es brennt und qualmt. Demnächst wird in Balingen ein Löschroboter zum Einsatz kommen. Doch was kann er?

Katholiken stöhnen gerade unter den Mühen der Kirchen-Neuorganisation. Aber vielleicht mag Gott ja Basteleien. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren hat er die Erde in sechs Tagen erschaffen. Da kann schon mal neuer Tatendrang aufkommen. Und Oldtimerfreunde freuen sich bekanntlich, wenn sie was zu schrauben haben. Foto: Klaus Stopper

Wohin geht die Kirche in Zollern? Wie wollen wir Kirche sein? Diese Fragen wurden bei „Hope“ gestellt, dem Mitmachevent in Rangendingen, zu dem die katholische Kirche in Zollern eingeladen hat.

Kreis Freudenstadt

Wenn jemand eine bestimmte Kunst nicht gefällt, kann er sie ganz einfach ignorieren. Wer aber Dinge zerstört, in die andere viel Arbeit und Begeisterung investiert haben, um anderen eine Freude zu machen, der bewegt sich geistig in ganz sumpfigem Gelände. Foto: Klaus Stopper

Ein Fall von Zerstörungswut am Kunstweg in Grüntal überschattet den Start des Kultursommers Nordschwarzwald, an welchem die Künstler des Kunstwegs ausstellen. Der Kultursommer wurde auf der FreudenstädterGartenschau eröffnet.

Für die Horber Geriatrie gibt es verschiedene Optionen. So haben wohl Unternehmen Interesse an einer Fortführung angemeldet, aber auch die Schließung wird diskutiert. Nun scheint es, als ob die Entscheidung nochmal vertagt werden soll. Foto: Klaus Stopper

Am Montag will der Kreistag über die Zukunft des Krankenhaus Horb mit der geriatrischen Reha entscheiden. Horbs OB und Kreisrat Rosenberger will den Punkt von der Tagesordnung nehmen.

Kreis Calw

Steigende Bevölkerungszahl, mehr Fläche für Gewerbe - aktuell wird geplant, wo flächenmässig Calws Erweiterungsptenzial für die nächsten 20 Jahre liegen könnte. Foto: Klaus Stopper

Die Entwicklung der Einwohnerzahl gehört zu den wichtigsten Strukturdaten bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans. Und Calw wird wachsen: Es wird also höchste Zeit Änderungen vorzunehmen.

Braucht Nagold demnächst Bunker? Das Thema hat Kurt Brei in der jüngsten Gemeinderatssitzung unter Verweis auf die Weltlage angeschnitten. Sind die Zukunftsprognosen wirklich schon so düster? Foto: Klaus Stopper

Gibt es in Nagold eigentlich Bunker? Eine simple Frage, ganz im Gegensatz zur Antwort. Die fällt der Stadt schwer.

Momentan ist die Waldbrandgefahr zwar eher gering. Grillen im Freien ist eigentlich kein Problem. In der Tendenz aber führen die zunehmenden Hitzephasen in Folge des Klimawandels dazu, dass auch großflächige Brände immer häufiger ausbrechen dürften. Foto: Klaus Stopper

Einige heiße Tage am Stück reichen und die Waldbrandgefahr steigt schnell an. Darf man dann noch die Grillplätze nutzen? Wir haben nachgefragt, wie das in Bad Wildbad aussieht.