Unser Karikaturist Klaus Stopper nimmt sich den Themen der Woche in den verschiedenen Redaktionen des Schwarzwälder Boten an. Hier sind die Karikaturen der Woche.

Jede Woche arbeiten unsere Redakteure an vielen Artikeln, um unsere Leser zu informieren und auf dem neuesten Stand zu halten. Unser Karikaturist Klaus Stopper nimmt sich wöchentlich ein spannendes Thema aus nahezu jeder Redaktion und bereitet diese künstlerisch auf.

Nachfolgend eine Übersicht der Karikaturen dieser Woche:

Zollernalbkreis

Dieses Prachtei im Nest bringt die Balinger Handballfans in Festtagsstimmung. Der dritte Platz beim DHB-Pokal war hart erkämpft und stark umjubelt. Foto: Klaus Stopper

Balingen hat einmal mehr bewiesen, dass Handball einen ganz hohen Stellenwert hat. Fans und Stadtoberhäupter empfingen die Pokalhelden bei ihrer Rückkehr aus Köln auf dem Balinger Marktplatz. Im Spiel um Platz drei des DHB-Pokals hatte der HBW Balingen-Weilstetten am Wochenende die Rhein-Neckar-Löwen mit 32:31 besiegt.

Nur noch an wenigen Stellen ihrer Heimatstadt können sich Hechinger Männer mit Textilien eindecken. Am Ende bleibt nur noch die Jagd auf Pelztiere. Alternativ kämen auch die ohnehin kaum mehr gefragten Pelzmäntel der Ehefrauen in Frage. Foto: Klaus Stopper

Aktuell haben es Hechinger Männer, die gern in ihrer eigenen Stadt Kleidung kaufen wollen, nicht einfach. Nach und nach haben in Hechingen fast alle Fachgeschäfte mit textilen Angeboten für Männer geschlossen. Nun schließt auch Marco-Mode im Kaufland an der Sigmaringer Straße.

Kreis Freudenstadt

Vor 80 Jahren wurde Freudenstadt im Zweiten Weltkrieg zerstört. Es gibt noch Zeitzeugen, die sich daran erinnern. Man kann nur hoffen, dass sich Geschichte in diesem Fall hier nie wiederholt. Foto: Klaus Stopper

Freudenstadt lag nach dem Artillerieangriff am Abend des 16. April 1945 in Schutt und Asche, viele Tote und Verletzte waren zu beklagen. Die Überlebenden hungerten. Doch auch in den umliegenden Orten wurden die Nahrungsmittel knapp. Berichte von Zeitzeugen, die sich noch heute in den Archiven vieler Kommunen in der Region finden, legen davon ein beredtes Zeugnis ab.

Eugen Vorbeck hat als Horber Klimapate viele Vorschläge an Stadt und Gemeinderat gemacht, aber statt ihm dankbar zu sein, wurden alle abgelehnt und er selbst wurde kritisiert. Jetzt denkt er ans aufhören. Foto: Klaus Stopper

Voll Enthusiasmus startet Eugen Vorbeck vor einem Jahr ehrenamtlich, den Klimaschutz in Horb voranzubringen. Seine neuen Vorschläge wurden im VTA fast komplett abgelehnt. Jetzt spricht er vom Aufhören: „Ich weiß nicht, ob ich bei dieser Resonanz mich noch als ehrenamtlicher Klima-Pate in Horb einsetze oder nicht.“

Kreis Calw

Der Calwer Gewerbeverein wird immer beliebter. Viele schätzen ihn als Einrichtung, über die man sich als Unternehmer oder Repräsentant einer gesellschaftlichen Gruppe untereinander und miteinander vernetzen kann. Foto: Klaus Stopper

Der Gewerbeverein Calw kann sich aktuell nicht über zu wenig Mitglieder beklagen. Für die Vorsitzenden Jürgen Ott und Nicolai Stotz zählt aktuell vorallem eins: Kontakte knüpfen. Im Ernstfall kann man auf Unterstützung zählen, und manchmal entstehen daraus sogar echte Freundschaften.

Seniorenpass und Annemarie-Lindner-Schule kooperieren. Die jungen Leute wollen dabei Senioren zeigen, wie man das Handy richtig einsetzt. Das Kapitel über Gefahren des unmäßigen Medienkonsums sollte dabei nicht fehlen. Foto: Klaus Stopper

Wie Jung und Alt voneinander lernen können, zeigt die Kooperation des Seniorenpass und der Annemarie-Lindner-Schule in Nagold: Die Schüler zeigen Senioren den Umgang mit ihrem Mobiltelefon und dem Internet. Nagolds Stadtseniorenrat bietet an vier Terminen Handyschulungen an.

Der Schwarzwälder Klötzlestag findet in Bad Wildbad statt. Bauen ohne gesetzliche Vorgaben - hier ist es erlaubt. Dass das Bauamt die Veranstaltung für eine Fortbildung nutzen will, ist allerdings nur so ein Gerücht. Foto: Klaus Stopper

Die Vorfreude auf die Schwarzwälder Klötzlestage in Bad Wildbad wächst: Nach dem letztjährigen Erfolg der bunten Ausstellung dürfen sich alle Lego- Begeisterten über die Neuauflage freuen. Vom 29. April bis 1. Mai kann im historischen Forum König-Karls-Bad drei Tage lang besichtigt werden, was mit den Steinen des dänischen Herstellers möglich ist.