Unser Karikaturist Klaus Stopper nimmt sich den Themen der Woche in den verschiedenen Redaktionen des Schwarzwälder Boten an. Hier sind die Karikaturen der Woche.

Jede Woche arbeiten unsere Redakteure an vielen Artikeln, um unsere Leser zu informieren und auf dem neuesten Stand zu halten. Unser Karikaturist Klaus Stopper nimmt sich wöchentlich ein spannendes Thema aus nahezu jeder Redaktion und bereitet diese künstlerisch auf.

Nachfolgend eine Übersicht der Karikaturen dieser Woche:

Zollernalbkreis

Für den Klinikneubau soll eine so genannte „Holländische Rampe“ her, so fordern viele. Wozu die Klinik ein Windrad und eine Holzklappbrücke braucht, müsste man aber vielleicht noch einmal erklären. Foto: Klaus Stopper

Das Zentralklinikum soll mittels Ampelanlagen an den Knotenpunkt B 463/L 446 angebunden werden – der Ortschaftsrat von Balingens Teilort Frommern kündigt Gegenwehr an.

Jahrelang hat die EJL in Hechingen ganze Häuserzeilen gekauft, Traumprojekte vorgestellt, die nie realisiert wurden, Dauerbaustellen vor sich hinlottern lassen, Gerichtsprozesse geführt. Mit der Insolvenz scheint diese Party erst mal vorbei. Die Aufräumarbeiten dürften aber recht mühsam werden. Foto: Klaus Stopper

Die EJL Stadtentwicklung GmbH hat beim Amtsgericht Hechingen den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen gestellt. Dies hat auch Folgen für den geplanten Zwangsversteigerungstermin der ehemaligen Volksbank am Obertorplatz.

Kreis Freudenstadt

Forsteinrichter Simon Wiegert war mit den Freudenstädter Gemeinderäten im Wald. Aus Sicht der Bäume sieht es demnach so aus, dass wegen Klimawandel das Nadelholz karrieremäßig eher zurückstecken muss während manche Laubbäume in der Wertschätzung steigen. Foto: Klaus Stopper

Mit dem Forsteinrichtungsplan werden die mittelfristigen Leitlinien für den kommunalen Wald definiert, der in Freudenstadt mehr als 3100 Hektar Fläche umfasst. Im Plan wird festgelegt, wo und wie viel Holz eingeschlagen wird, wo in Waldwege investiert wird und an welcher Stelle mit welchen Baumarbeiten aufgeforstet werden soll.

Ein KO-Sieg war es nicht, aber klar nach Punkten hat Ralph Zimmermann am Dienstag seinen Titel als Horber Bürgermeister verteidigen können. 15:11 stand es am Ende zu seinen Gunsten im Kampfgericht … äh Gemeinderat. Foto: Klaus Stopper

In der geheimen Bürgermeisterwahl am Dienstagabend in Horb setzte sich der Amtsinhaber im Gemeinderat gegen Herausforderin Katja Anton-Kalbfell durch. Mit 15 zu 11 Stimmen konnte er eine Mehrheit im Gemeinderat holen. Das Ergebnis gilt als eher erwartbar.

Kreis Calw

Der Glasfaserausbau in Calw geht los. Nun stellt sich die Frage, wo die dann ohnehin aufgerissenen Gehwege einen neuen Belag erhalten sollen, und wo dafür schlicht kein Geld im städtischen Sparschwein mehr vorhanden ist. Foto: Klaus Stopper

Der Glasfaserausbau in Calw hat begonnen, los ging’s in Heumaden. Und wenn ohnehin aufgerissen wird, könnten doch auch die Gehwege saniert werden, oder? Ganz so einfach ist es nicht.

Der kleine Spaziergang vom Seniorenzentrum Martha-Maria in den Stadtpark Kleb fällt für Leute mit Geheinschränkungen erst mal wegen der Baustelle aus. Erst im September ist auf Änderung zu hoffen. Aber auch der Herbst hat schöne Tage. Foto: Klaus Stopper

Das Nagolder Seniorenzentrum Martha-Maria liegt direkt am idyllischen Stadtpark Kleb. Doch ein direkter Zugang ist derzeit nicht möglich und die Umwege sind lang.

Der Tante-M-Laden schließt in Enzklösterle. Bürgermeisterin Zenker denkt jetzt über einen Genossenschaftsladen als Ersatz nach. Ob die Nachfrage da besser würde? Foto: Klaus Stopper

Nicht einmal ein Jahr hatte er geöffnet – jetzt ist der Tante-M-Laden in Enzklösterle schon wieder zu. Die Bürgermeisterin erklärt, warum – und wie es jetzt weitergehen soll..