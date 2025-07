Unser Karikaturist Klaus Stopper nimmt sich den Themen der Woche in den verschiedenen Redaktionen des Schwarzwälder Boten an. Hier sind die Karikaturen der Woche.

Jede Woche arbeiten unsere Redakteure an vielen Artikeln, um unsere Leser zu informieren und auf dem neuesten Stand zu halten. Unser Karikaturist Klaus Stopper nimmt sich wöchentlich ein spannendes Thema aus nahezu jeder Redaktion und bereitet diese künstlerisch auf.

Nachfolgend eine Übersicht der Karikaturen dieser Woche:

Zollernalbkreis

Ein Arschbombenwettbewerb ist Bestandteil des Freibadfests. Gewinnt man da, ist man in manchen Teilen der Bevölkerung hoch angesehen. Das Training dafür ist allerdings hart. Foto: Klaus Stopper

Zum Start der Sommerferien findet in Balingen wieder das alljährliche Freibadfest statt. Das große Highlight des Tages: Der Arschbombenwettbewerb vom 3-Meter-Brett. „Viel Übung und dann klappt es“, hat der Titelverteidiger seinen Wettstreitern als Tipp auf den Weg gegeben.

Tempo 30, dann wieder nicht, dann nur zwischen 22 und 6 Uhr, und das nur auf 200 Meter – Autofahren in Hechingen setzt allerhöchste Konzentration voraus, dabei den Überblick zu behalten. Manche verzweifeln am Kleingedruckten. Foto: Klaus Stopper

Wo gilt Tempo 30 in Hechingen? Wo gilt es nur nachts? Viele Mitglieder des Bauausschusses würden sich durchgehend Tempo-30 in der Innenstadt wünschen. Aber das lassen sowohl Gesetze als auch Belange des Busverkehrs nicht zu. Das frustrierte einige Räte so stark, dass sie in der Sitzung am Mittwoch auf stur schalteten und den neuen Lärmaktionsplan ablehnten.

Kreis Freudenstadt

Die Freudenstädter Kunst- und Musikschule kann ihre Kosten nicht decken und braucht städtische Unterstützung. Die wird allerdings schrumpfen. Bürgermeister Adrian Sonder rät deshalb zur Doppelfinanzierung aus Spenden und Sponsoring. Ob da genug zusammenkommt? Foto: Klaus Stopper

Das „Herrenberg-Urteil“ aus 2022, das Musikschulen zwingt, ihre Honorarkräfte künftig fest anzustellen, stellt die Musik- und Kunstschule in Freudenstadt vor große finanzielle Herausforderungen. Die Lösung des Freudenstädter Gemeinderats: Spenden sammeln.

Per Bürgerentscheid dürfen die Horber im November über die städtischen Windkraftpläne abstimmen. Voraus geht ein Informationsprozess, die Materie ist komplex und ob danach wirklich Ruhe einkehrt, bleibt auch abzuwarten. Foto: Klaus Stopper

Das Windkraftthema in Horb bleibt spannend: Die Bürger sollen nun mitentscheiden, ob im Wald der Stadt Horb Windräder aufgebaut werden dürfen. Die Realisierung des Bürgerbegehrens beschloss der Horber Gemeinderat mit großer Mehrheit. Abgestimmt wird am 9. November.

Kreis Calw

In Calw werden wohl die Friedhofsgebühren deutlich teurer. Viele schmerzt das. Dass es früher billiger war, lässt sich aber nicht so grundsätzlich sagen. Foto: Klaus Stopper

Mit dem Thema Friedhof wird früher oder später jeder konfrontiert. Aktuell sind es aber die Ortschafts- und Gemeinderäte von Calw, die sich ausgiebig damit befassen, denn die Stadtverwaltung will die Friedhofssatzung erneuern. Damit einher gehen Gebührenerhöhungen – die deftig ausfallen könnten. Denn aktuell werden die Kosten nur zu 40 Prozent gedeckt.

Das Keltenfest ist vorbei. Viele hatten Spaß daran, mit ihrem Clan rumzuziehen, mit Baumstämmen um sich zu werfen, und auch das Rock-Tragen fanden die Männer ganz angenehm. Zurück im Normalen Leben ist jetzt wieder Hose angesagt. Foto: Klaus Stopper

Es ist ein besonderes Fest, dieses Keltenfest. Ein Fest, das jedes Mal eine längst vergangene Welt mitten in der Stadt wieder zum Leben erweckt. Ein Fest, das alle Generationen zusammen bringt und in diesem Jahr auch Delegationen und Teams aus beiden Partnerstädten nach Nagold geführt hat. Kleb und Krautbühlpark verwandelten sich am Wochenende in eine stimmungsvolle Keltenwelt.

Der Handyempfang in Bad Wildbad lahmt, weil eine Antenne abmontiert wurde. Es gab zwar mal Zeiten, als es noch völlig ohne Netzempfang ging, aber das ist lange her. Foto: Klaus Stopper

In weiten Teilen der Kernstadt von Bad Wildbad kämpfen viele Einwohner und Besucher mit einem großflächigen Ausfall des mobilen Internets. „Es nervt einfach nur noch. Zu Hause null Empfang und ständig die Einblendung ‚Sie sind offline, bitte überprüfen Sie ihre WLAN-Verbindung‘“, ist nur einer von vielen Kommentaren von betroffenen Nutzern in den sozialen Medien zu diesem Thema. Die Mobilfunkanbieter wollen bald Abhilfe schaffen. Zumindest provisorisch.