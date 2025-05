Unser Karikaturist Klaus Stopper nimmt sich den Themen der Woche in den verschiedenen Redaktionen des Schwarzwälder Boten an. Hier sind die Karikaturen der Woche.

Jede Woche arbeiten unsere Redakteure an vielen Artikeln, um unsere Leser zu informieren und auf dem neuesten Stand zu halten. Unser Karikaturist Klaus Stopper nimmt sich wöchentlich ein spannendes Thema aus nahezu jeder Redaktion und bereitet diese künstlerisch auf.

Nachfolgend eine Übersicht der Karikaturen dieser Woche:

Zollernalbkreis

Balingens Stadtentwicklungsmitarbeiter Benjamin Rentschler hat im Verwaltungsausschuss die Spielplatzkonzeption vorgestellt und wurde dafür geradezu mit Lob überschüttet. Die Vorschläge gefallen, kosten aber auch Geld. Was in Zeiten knapper Kassen immer mitzubedenken ist. Foto: Klaus Stopper

Der Verwaltungsausschuss von Balingen beschäftigte sich jüngst mit der Spielplatzkonzeption in der Stadt. Einige Plätze sollen verschönert werden, andere müssen womöglich weichen. Benjamin Rentschler vom Amt für Stadtentwicklung präsentierte die Ergebnisse der Spielplatzkonzeption und gab einen Ausblick, wie das weitere Vorgehen aussehen könnte.

Das Hechinger Hallenfreibad wird durch den Flexibetrieb zum Wetterhäuschen. Dürfen die Besucher draußen liegen und schwimmen, bleibt es sonnig. Ist nur das Hallenbad geöffnet, ist mit Regen zu rechnen. Foto: Klaus STopper

Das Mehrzweck- und Kinderbecken im Freibad sind mit Wasser gefüllt, die letzten Vorbereitungen wurden getroffen. Die Saison startet in Hechingen am Donnerstag, 29. Juli. Und das erstmals mit einem sogenannten Flex-Betrieb.

Kreis Freudenstadt

Im vierten Jahr hintereinander hat der Wintersportverein seinen Skilift betriebsfertig gemacht und nun im Frühjahr wieder abgebaut, obwohl nicht einmal genug Schnee gefallen ist, dami die Anlage auch mal in Betrieb genommen werden kann. So viel Enthusiasmus kann man nur bewundern. Foto: Klaus Stopper

Die Wintersportler am Stokingerhang in Lauterbad werden erneut nur im Herbst und im Frühjahr aktiv. Doch Aufgeben steht für den Verein Wintersport Stokinger nicht zur Debatte. So aber packte der Wintersportverein nun wieder einmal den Lift ins Sommerquartier, ohne dass dieser im Winter auch nur eine einzige Runde gedreht hätte. Wieder eine Saison ohne Liftbetrieb.

Jahrelang wurde in Talheim dafür gekämpft, dass ein Mobilfunkmast im Weschental wieder abgebaut wird, weil Anwohner Gesundheitsschäden durch Strahlung befürchteten. Jetzt wurde der Mast umgelegt, die Strahlung ist weg, der Handyempfang für viele aber auch. Das konnte natürlich niemand ahnen Foto: Klaus Stopper

Eine der Never-Ending-Storys, mit der sich gefühlt ganze Generationen von Ortschaftsräten in Talheim befassten, das war der Funkmast im Gewann „Weschental“. Jetzt fand diese Geschichte ein Ende – allerdings kein glückliches. Der Mast ist weg, aber damit auch das Netz.

Kreis Calw

Fachwerkidylle am Rande des Schwarzwalds, so kennt man Calw. Aber die Stadt kann auch anders, wie Mania Pictures zeigen. Und auch das findet viele Fans. Foto: Klaus Stopper

„Nachts wenn alles schläft“ – dieses Lied hätte Howard Carpendale auch über Armin Schnürle singen können. Zu diesen Zeiten sitzt der Macher der Filme von Mania Pictures gerade wieder am Schneidetisch und stellt die neueste „Mordkommission Calw“ unter dem Titel „Nemesis“ fertig. Die Premiere ist am 16. August beim Calwer Sommerkino in Hirsau.

Gute Nachricht. Jürgen Grossmann und Hagen Breitling haben einen Plan B, falls die Nagolder Stadtfinanzen noch stärker schwächeln. Schlechte Nachricht: Dieser Plan wäre für manche schmerzhaft. Foto: Klaus Stopper

Oberbürgermeister Jürgen Großmann und sein Kämmerer Hagen Breitling warnen seit Jahren vor diesem Moment. Doch Jahr für Jahr sprudelte dennoch die Gewerbesteuer in Nagold kräftig, und Jahr für Jahr wurde im Haushaltsplan der Ansatz weiter erhöht. So auch für dieses Jahr, in dem Nagold im Haushalt mit Gewerbesteuereinnahmen von fast 20 Millionen Euro plant. Doch erstmals seit Jahren sind die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig. Im Rathaus ist man alarmiert – und arbeitet an einem Plan B. Zwei Großinvestitionen geraten ins Wanken.

Statt dem erwarteten Verlust warf der Bad Wildbader Stadtwald im vergangenen Jahr nun doch einen netten Gewinn ab. Die Freude im Gemeinderat darüber war natürlich groß. Foto: Klaus Stopper

Der Stadtwald in Bad Wildbad hat viele Funktionen wie etwa Tourismus oder Klimaschutz. Doch er ist auch Wirtschaftsfaktor, gerade bei Kommunen wie Bad Wildbad mit 92 Prozent Waldanteil und einer städtischen Waldfläche von rund 2000 Hektar. Dennoch – oder gerade deswegen, so stellte Bürgermeister Marco Gauger fest, sei der Umgang mit dem Wald „nicht mehr ganz so einfach“. Früher habe er oft als „kommunales Sparbüchsle“ gegolten, darauf könne man sich nun nicht mehr verlassen.