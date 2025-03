Spannender Vortrag über Gutach: Eine Zeitreise durch die Geschichte

Aufruf des Haslacher Club 82 Kurzzeitpflege in Familien gesucht

Der Haslacher Club 82 will künftig Kurzzeit-Pflegeplätze für Menschen mit Behinderung in der Raumschaft Haslach anbieten. Dazu gibt es am Dienstag, 18. März, ab 18.30 Uhr einen Informationsabend.