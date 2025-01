Spannender Vortrag in Ebingen: Was die AfD wirklich will

Was die AfD wirklich will

1 Der pensionierte Lehrer, Aktivist und Experte für Rechtsextremismus Götz Schubert (mit Mikrofon) referierte im KulTurm über Neofaschismus und den „Rassismus von Björn Höcke und der ‚Identitären Bewegung‘“. Foto: Karina Eyrich

Die versprochenen Inhalte geliefert und aufgerüttelt hat der Vortrag „Neo-Faschismus – Einblicke in den Rassismus von Björn Höcke und der Identitären Bewegung“ von Götz Schubert auf Einladung der „Initiative gegen Rechts Albstadt“ im KulTurm.









„Ich hab die Schnauze voll, diesmal wähl’ ich AfD“ – das hört Götz Schubert aus Stuttgart, der auf Einladung der „Initiative gegen Rechts Albstadt“ (IGRA) im voll besetzten KulTurm referiert hat, immer öfter – und mahnte deshalb laut: Wer meine, die AfD solle „mal zeigen, was sie kann – aber natürlich in demokratischem Rahmen“, verharmlose all das, was diese Partei vorhabe.