An jeweils einem Vormittag im Juli waren sie zu Gast bei der Feuerwehr der Abteilung Eutingen.

Organisiert wurde der Besuch von Winfried Seele, der die Kinder und Erzieherinnen im Gerätehaus begrüßte und seine Helfer Markus Krespach, Helmut Seele, Lothar Platz, Michael Kramer, Axel Creuzberger und Sonique Plaz vorstellte.

Gleich zu Beginn stand ein echtes Highlight auf dem Programm: Während des Besuchs der Fantadu-Gruppe ging ein Einsatzalarm ein.

Kinder erleben die ausrückende Feuerwehr

Die Kinder konnten live miterleben, wie die Feuerwehrleute ins Gerätehaus eilten und ausrückten – ein unvergessliches Erlebnis. Anschließend erklärte Winfried Seele den Kindern den Ablauf eines Einsatzes, die verschiedenen Fahrzeuge wie das HLF 20, TLF 16/25 und den GW Logistik sowie die Ausrückeordnung der Wehr.

Auch der richtige Ablauf eines Notrufs wurde gemeinsam besprochen: Laut und deutlich riefen die Kinder „112“. Fragen wie „Woher weiß die Leitstelle, ob Feuerwehr oder Rettungsdienst benötigt wird?“ beantwortete Seele geduldig – und die Kinder hörten aufmerksam zu.

Nach einer Frühstückspause mit Brezeln und Getränken ging es praktisch weiter: Die Feuerwehr zeigte, wie sie Löschwasser aus Unter- und Oberflurhydranten gewinnt und baute dafür einen Löschangriff auf. Besonders beeindruckend fanden die Kinder das Mehrzweckstrahlrohr, das verschiedene Sprühbilder ermöglicht. Zum Abschluss durften alle selbst das Strahlrohr in die Hand nehmen und ausprobieren – ein Höhepunkt, der für viel Begeisterung sorgte.

Mit dem Feuerwehrauto zurück in den Kindergarten

Am Ende eines ereignisreichen Vormittags brachte die Feuerwehr die Kinder mit dem Mannschaftstransportwagen (MTW) sicher zurück in die Kindergärten. Für die Kinder, Erzieherinnen und Feuerwehrleute war es ein lehrreicher und erlebnisreicher Tag, der nicht nur spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr bot, sondern auch das Bewusstsein für Sicherheit und Notruf schärfte.