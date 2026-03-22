Spannende Sitzung in Donaueschingen: Wie entscheidet sich der Rat bei Solarparks und Tiefgarage?

Am Dienstag, 24. März, trifft sich der Donaueschinger Gemeinderat zu seiner nächsten Sitzung. Viele Themen kommen aufs Tapet, darunter auch die Tiefgarage am Rieple-Platz.
Der Donaueschinger Gemeinderat steht vor einer Sitzung mit klarem energie- und klimapolitischem Fokus: Im Zentrum dürfte die Festlegung von Potenzialflächen für Freiflächenphotovoltaikanlagen stehen, also die Frage, welche und wie viele Flächen in Donaueschingen überhaupt künftig für Solarparks zur Verfügung gestellt werden sollen.