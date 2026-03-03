Barças Marc Bernal (29. Minute) brachte die Flick-Elf nach Vorarbeit von Jungstar Lamine Yamal in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Raphinha (45.+5) per Foulelfmeter auf 2:0. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte Barcelona das Geschehen auf dem Platz. Ein weiterer Treffer von Bernal (72.) ließ den Tabellenführer der Primera División weiter hoffen. Doch Atlético rettete sich mit einer starken Abwehrleistung ins Finale. Dort trifft das Team von Trainer Diego Simeone auf Real Sociedad San Sebastian oder Athletic Bilbao.