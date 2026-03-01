Spanischer Filmpreis: Familiendrama Los Domingos mit Goya als bester Film geehrt

«Los Domingos» triumphiert bei den Goya-Filmpreisen: Die Geschichte einer jungen Frau, deren Glaubensentscheidung ihre Familie vor Herausforderungen stellt.
Barcelona - Das spanische Familiendrama "Los Domingos" (Die Sonntage) der Regisseurin Alauda Ruiz de Azúa (48) ist bei der 40. Ausgabe der Goya-Filmpreise als bester Film ausgezeichnet worden. Bei der Gala-Veranstaltung in Barcelona erhielt der Film zudem auch Preise für die beste Regie, beste Hauptdarstellerin (Patricia López Arnaiz) und das beste Originaldrehbuch. Die Goya-Filmpreise gelten als spanische Oscars.