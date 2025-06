Der Termin für die Eröffnung von Zara in Freiburg steht

1 Eine Einkaufstasche des Mode-Händlers Zara: Ein Bild, das man auch in Freiburg künftig öfter sehen wird. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa In Freiburg gibt’s bald einen Leerstand weniger: Am 13. Juni soll die Filiale der Modekette Zara in der Kaiser-Joseph-Straße eröffnet werden.







Link kopiert



Ein großer Leerstand in der Freiburger Innenstadt hat am Freitag, 13. Juni, ein Ende. Wie Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn auf seinem Instagram-Account mitteilte, soll die spanische Modekette Zara am Freitag ihre Filiale eröffnen.