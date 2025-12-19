Spanische Küste: Deutsche wird von Welle ins Meer gerissen und stirbt

Ein Ausflug an die wilde Küste Galiciens endet für eine 85-jährige Deutsche Berichten zufolge tödlich – ein zufälliges Video hält die dramatischen Sekunden am Strand von Baiona fest.
Eine deutsche Touristin ist Medienberichten zufolge in Nordspanien ums Leben gekommen, als sie von einer größeren Welle ins Meer gerissen wurde. Ein Anwohner filmte zufällig von seiner Wohnung aus den Strand A Concheira in dem Küstenort Baiona in Galicien und hielt damit die Tragödie fest. Die 85-jährige Passagierin eines Kreuzfahrtschiffes ist in dem Video zu sehen, wie sie am Strand augenscheinlich ein Foto machen will.