Spanische Hauptstadt: Mindestens zwei Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid

Im Zentrum von Madrid stürzt mitten am Tag ein Gebäude ein. Mehrere Arbeiter werden verschüttet, zwei tot geborgen. Doch noch immer ist unklar, was genau auf der Baustelle passiert ist.
Madrid - Beim Einsturz eines im Umbau befindlichen Gebäudes sind im Zentrum von Madrid mindestens zwei Arbeiter ums Leben gekommen. Die Leichen seien am späten Abend fast zehn Stunden nach dem Unglück in den Trümmern gefunden worden, teilte der Bürgermeister der spanischen Hauptstadt, José Martínez Almeida, mit. Zwei Personen galten am Abend weiterhin als vermisst.