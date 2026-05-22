Nach zehn Jahren und zahlreichen Titeln verlässt Pep Guardiola Manchester City. Wer als Nachfolger im Gespräch ist und was der Erfolgstrainer nun plant.
Manchester - Der Abschied seines alten Rivalen Pep Guardiola bewegte auch Thomas Tuchel. Englands deutscher Nationaltrainer gab gerade sein Aufgebot für die Fußball-WM bekannt, als offiziell bestätigt wurde, was seit Tagen jeder weiß: Der spanische Starcoach wird seinen Club Manchester City nach zehn Jahren mit sechs englischen Meistertiteln, drei Pokalsiegen und einem Champions-League-Triumph nach dieser Saison verlassen.