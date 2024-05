5 Rettungskräfte im Einsatz nach dem Einsturz eines zweistöckigen Gebäudes an der Playa de Palma auf Mallorca, bei dem mindestens vier Menschen ums Leben kamen. Foto: AFP/JAIME REINA

Beim Einsturz eines Restaurants an der Playa de Palma auf Mallorca sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Was bisher bekannt ist.









Link kopiert



Beim Einsturz eines Restaurants an der Playa de Palma auf Mallorca sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Außerdem gebe es etwa 30 Verletzte, teilten die Notfalldienste der spanischen Urlaubsinsel am späten Donnerstagabend mit. Die Identität der Opfer und ob Touristen darunter sind, wurde zunächst nicht bekannt. Der Unfall geschah am Ballermann, direkt am Strand. Der erste Stock des „Medusa Beach Club“ stürzte am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr ein. Die Ursache blieb vorerst unbekannt.