Beim Zusammenprall von zwei Kleinflugzeugen im Nordosten Spaniens sind vier Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Ultraleichtflugzeuge waren nach ersten Erkenntnissen der Behörden am Sonntag in der Nähe des Flugplatzes Moia nördlich von Barcelona in der Luft kollidiert, wie die Regionalregierung von Katalonien mitteilte. Ein Augenzeuge, der den Absturz beobachtet hatte, alarmierte die Feuerwehr.

Feuerwehrleute fanden in einem Waldgebiet zunächst ein brennendes Flugzeug. „Als das Feuer gelöscht war, fanden die Feuerwehrleute zwei Tote im Inneren des Ultraleichtflugzeugs“, erklärte die Regionalregierung. Einige Stunden später entdeckten die Feuerwehrleute in 300 Metern Entfernung auch das zweite Flugzeug. Es war demnach stark beschädigt, im Inneren befanden sich ebenfalls zwei Tote. Die Polizei und die Zivilluftfahrtbehörde leiteten eine Untersuchung des Unfalls ein.