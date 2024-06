1 Das spanische Nationalteam hat seine Vorbereitungen für das erste EM-Spiel abgeschlossen. Am Samstag wird es in Berlin nun auch für einen der Turnierfavoriten ernst. Foto: Roland Sigwart

Der EM-Favorit startet am Samstag ins Turnier gegen Kroatien. Was Leipzig-Star Dani Olmo am Camp auf der Baar so schätzt.









Am Freitag wird das spanische Team für zwei Tage den Öschberghof verlassen. Per Bus geht es zum Flughafen nach Stuttgart, von dort aus nach Berlin, dem ersten Spielort des EM-Favoriten. Der erste Gegner heißt am Samstag (18 Uhr) Kroatien in der „Todesgruppe“ B.