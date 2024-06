1 Sonntag um 21 Uhr: Der Bus des spanischen Nationalteams ist beim Öschberghof vorgefahren. Insgesamt logieren 95 Personen des Spanischen Fußball-Verbandes im Fünf-Sterne-Luxushotel. Foto: Roland Sigwart

Das spanische Nationalteam ist in Donaueschingen angekommen. Das erste öffentliche Training ist am Montag bereits „ausverkauft“. Asiatische Küche steht beim Speiseplan oben.









Der große EM-Favorit Spanien ist am Sonntagabend mit ingesamt 95 Personen (darunter 26 Spieler) im Donaueschinger Top-Hotel Öschberghof angekommen. Trainer Luis de la Fuente hofft, mit seiner Mannschaft die bereits vier gebuchten Wochen bleiben zu können. Dies würde bedeuten, dass das junge Weltklasse-Team dann am 14. Juli in Berlin das EM-Endspiel bestreiten würde.Doch bis dahin ist es ein langer Weg. Die Spanier werden am kommenden Samstag mit dem ersten Spiel gegen Kroatien (18 Uhr in Berlin) in die schwere Vorrunden-Gruppe B einsteigen.