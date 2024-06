1 Gefragte Autogramme und Selfies: Daniel Carvajal (Real Madrid) und Mikel Merino (Real Sociedad San Sebastian – nicht im Bild) nahmen sich nach dem öffentlichen Training viel Zeit für ihre vielen jugendlichen Fans. Foto: Silas Stein/ dpa

Warum Rodri und Co. beim öffentlichen Training so viele neue Sympathiepunkte gewinnen. Der EM-Favorit freut sich über die „hervorragenden“ Bedingungen.









Eines ist nach dem öffentlichen Training am Montagabend in Aasen sicher: Dem spanischen Nationalteam werden nun auch einige Fußball-Fans mehr im Schwarzwald-Baar-Kreis bei der EM die Daumen drücken. Dieser Auftritt von Rodri und Co. kam in der einstündigen Einheit sehr sympathisch rüber.